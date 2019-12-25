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Прокуратура предостерегла главу МО "Гавань" Вавилину от "экстремистской деятельности"
Сегодня, 12:26
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура предостерегла главу МО "Гавань" Вавилину от "экстремистской деятельности"

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Ведомство считает, что Вавилина может быть организатором несогласованных акций.

Во вторник, 14 июня, к главе МО "Гавань" Нэлли Вавилиной пришли сотрудники прокуратуры и полиции. Об этом она сообщила на своей странице в "ВКонтакте".

Они мне предъявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Как я поняла из предоставленного мне документа, речь идет о чаепитиях и конкурсе детского рисунка на месте уничтоженного пляжа на острове Декабристов, которые уже более двух месяцев проходят в Василеостровском районе.

Нэлли Вавилина.

В документе говорится о том, что каждую среду на Морской набережной, 22, планируются "несогласованные публичные мероприятия", связанные с протестом против застройки северного намыва. Эти мероприятия якобы могут быть сопряжены с экстремистской деятельностью и привести к столкновению с полицейскими. 

Напомним, некоторые жители Васильевского острова недовольны тем, что намыв будет застроен. Там собираются поселить около 29 тысяч человек. 

Фото: Piter.tv

Теги: нэлли вавилина, северный намыв, экстремистская деятельность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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