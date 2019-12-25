Прокуратура предостерегла главу МО "Гавань" Вавилину от "экстремистской деятельности"

Ведомство считает, что Вавилина может быть организатором несогласованных акций.

Во вторник, 14 июня, к главе МО "Гавань" Нэлли Вавилиной пришли сотрудники прокуратуры и полиции. Об этом она сообщила на своей странице в "ВКонтакте".

Они мне предъявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Как я поняла из предоставленного мне документа, речь идет о чаепитиях и конкурсе детского рисунка на месте уничтоженного пляжа на острове Декабристов, которые уже более двух месяцев проходят в Василеостровском районе. Нэлли Вавилина.

В документе говорится о том, что каждую среду на Морской набережной, 22, планируются "несогласованные публичные мероприятия", связанные с протестом против застройки северного намыва. Эти мероприятия якобы могут быть сопряжены с экстремистской деятельностью и привести к столкновению с полицейскими.

Напомним, некоторые жители Васильевского острова недовольны тем, что намыв будет застроен. Там собираются поселить около 29 тысяч человек.

Фото: Piter.tv