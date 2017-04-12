Главу МО "Гавань" отпустили после длительного допроса

Главу муниципального образования (МО) "Гавань" Нэлли Вавилину отпустили под подписку о невыезде. Об этом она сообщила в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" во "ВКонтакте" 22 августа.
Я дома. Пока подписка о невыезде. Спасибо всем, кто поддерживает. Все подробности завтра.
Нэлли Вавилина, глава МО "Гавань"
Обвинение Нэлли Вавилиной не предъявили, хотя в постановлении о возбуждении уголовного дела и указано, что она "злостно не исполнила требования суда", не восстановив на работе бывшего главу местной администрации, пишет "Фонтанка".
Напомним, обыски в квартире у главы петербургского муниципалитета прошли накануне.
Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров
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