  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Главу МО "Гавань" отпустили после длительного допроса
Сегодня, 22:05
126
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Главу МО "Гавань" отпустили после длительного допроса

0 0

Напомним, обыски в квартире у главы петербургского муниципалитета прошли накануне.

Главу муниципального образования (МО) "Гавань" Нэлли Вавилину отпустили под подписку о невыезде. Об этом она сообщила в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" во "ВКонтакте" 22 августа. 

Я дома. Пока подписка о невыезде. Спасибо всем, кто поддерживает. Все подробности завтра. 

Нэлли Вавилина, глава МО "Гавань" 

Обвинение Нэлли Вавилиной не предъявили, хотя в постановлении о возбуждении уголовного дела и указано, что она "злостно не исполнила требования суда", не восстановив на работе бывшего главу местной администрации, пишет "Фонтанка".

Напомним, обыски в квартире у главы петербургского муниципалитета прошли накануне. 

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров

Теги: мо гавань, нэлли вавилина, обыски
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии