Главу МО "Гавань" отпустили после длительного допроса

Напомним, обыски в квартире у главы петербургского муниципалитета прошли накануне.

Главу муниципального образования (МО) "Гавань" Нэлли Вавилину отпустили под подписку о невыезде. Об этом она сообщила в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" во "ВКонтакте" 22 августа.

Я дома. Пока подписка о невыезде. Спасибо всем, кто поддерживает. Все подробности завтра. Нэлли Вавилина, глава МО "Гавань"

Обвинение Нэлли Вавилиной не предъявили, хотя в постановлении о возбуждении уголовного дела и указано, что она "злостно не исполнила требования суда", не восстановив на работе бывшего главу местной администрации, пишет "Фонтанка".

Напомним, обыски в квартире у главы петербургского муниципалитета прошли накануне.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров