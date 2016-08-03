У главы МО "Гавань" Нэлли Вавилиной состоялись обыски

Вавилину подозревают по ч. 2 ст. 315 УК РФ.

У главы муниципального образования (МО) "Гавань" Нэлли Вавилиной прошли обыски. Об этом пишет 21 августа "Фонтанка".

Обыски состоялись в рамках уголовного дела, связанного с неисполнением решения суда. Вавилину подозревают по ч. 2 ст. 315 УК РФ.

В феврале 2022 года Московский районный суд Петербурга обязал главу муниципалитета восстановить на работе экс-главу местной администрации Петра Зерникова. В марте судебные приставы возбудили исполнительное производство. Подозреваемая проигнорировала требования пристава.

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Фото: Piter.TV