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У главы МО "Гавань" Нэлли Вавилиной состоялись обыски
Сегодня, 18:16
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У главы МО "Гавань" Нэлли Вавилиной состоялись обыски

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Вавилину подозревают по ч. 2 ст. 315 УК РФ.

У главы муниципального образования (МО) "Гавань" Нэлли Вавилиной прошли обыски. Об этом пишет 21 августа "Фонтанка".

Обыски состоялись в рамках уголовного дела, связанного с неисполнением решения суда. Вавилину подозревают по ч. 2 ст. 315 УК РФ. 

В феврале 2022 года Московский районный суд Петербурга обязал главу муниципалитета восстановить на работе экс-главу местной администрации Петра Зерникова. В марте судебные приставы возбудили исполнительное производство. Подозреваемая проигнорировала требования пристава. 

Ранее на Piter.TV: сотрудники ФСБ обыскали Управление экономической полиции Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: мо гавань, обыски
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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