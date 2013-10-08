Прокуратура потребовала запретить паблик о прогулках по крышам Петербурга

Экскурсии по крышам запрещены.

Прокуратура Петроградского района потребовала запретить паблик в "ВКонтакте", в котором предлагались прогулки и экскурсии по крышам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Название группы не указывается. Прокуратура обратила внимание на то, что там была в свободном доступе размещена информация о незаконном посещении крыш жилых домов.

В ведомстве напомнили, что за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей предусмотрена уголовная ответственность. Прокуратура обратилась с иском в суд.

Ранее суд в Петербурге запретил аниме про мертвецов и игру с избиением тролля.

Фото: Piter.tv