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Прокуратура потребовала запретить паблик о прогулках по крышам Петербурга
Сегодня, 14:42
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Прокуратура потребовала запретить паблик о прогулках по крышам Петербурга

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Экскурсии по крышам запрещены.

Прокуратура Петроградского района потребовала запретить паблик в "ВКонтакте", в котором предлагались прогулки и экскурсии по крышам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Название группы не указывается. Прокуратура обратила внимание на то, что там была в свободном доступе размещена информация о незаконном посещении крыш жилых домов. 

В ведомстве напомнили, что за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей предусмотрена уголовная ответственность. Прокуратура обратилась с иском в суд. 

Ранее суд в Петербурге запретил аниме про мертвецов и игру с избиением тролля. 

Фото: Piter.tv

Теги: крыши, социальные сети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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