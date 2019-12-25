Прокуратура Петербурга требует запретить группу "Российской ЛГБТ-сети" в Facebook

Некоторые материалы сообщества могут причинять вред здоровью и развитию несовершеннолетних.

Смольнинский районный суд зарегистрировал иск петербургской прокуратуры о блокировке группы "Российской ЛГБТ-сети" в Facebook. Заседание назначено на 29 мая. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

В надзорные органы обратился депутат Госдумы Игорь Сапко. Он считает, что информация, выложенная на странице сообщества, может причинять вред здоровью и развитию несовершеннолетних.

К проверке подключили специалистов психолого-педагогического и медико-социального центра Центрального района "Развитие". Они пришли к выводу, что группа создает привлекательный образ гомосексуализма и прививает подросткам и не только ЛГБТ-ценности.

"Российской ЛГБТ-сеть" позиционирует себя как межрегиональная неправительственная правозащитная организация. Она выступает за равноправие и уважение человеческого достоинства независимо от сексуальной и гендерной ориентации. Представители паблика предлагают своим подписчикам в случае необходимости психологическую, юридическую и другую экстренную помощь.

Ранее мы писали, что прокуратура Петербурга хочет запретить рекламный ролик "Dolce&Gabbana" с целующимися девушками.

Фото: pixabay.com