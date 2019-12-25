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Прокуратура Петербурга хочет запретить рекламный ролик "Dolce&Gabbana" с целующимися девушками
Сегодня, 20:43
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kraratau27

Прокуратура Петербурга хочет запретить рекламный ролик "Dolce&Gabbana" с целующимися девушками

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Суд принял иск, оставив его “неподвижным” до 7 июня. 

Октябрьский районный суд Северной столицы зарегистрировал иск прокурора, который потребовал запретить на территории страны рекламный ролик "Dolce&Gabbana" с целующимися девушками. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов города. 

Своим рекламным роликом дом моды поддерживает организацию по предотвращению самоубийств среди представителей ЛГБТ "The Trevor Project". Публикация в социальной сети Instagram сопровождается подписью: "Любовь есть любовь". 

Однако прокурор так не думает. Он посчитал, что данный ролик противоречит семейным ценностям, а также пропагандирует гомосексуализм. Суд же принял иск, оставив его "неподвижным" до 7 июня. 

Ранее мы писали, что полиция "посетила" отделения "Спид.Центра" Красовского из-за фильма про геев. 

Фото: скриншот социальной сети Instagram

Теги: dolce gabbana, прокурор, пропаганда, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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