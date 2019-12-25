Прокуратура Петербурга хочет запретить рекламный ролик "Dolce&Gabbana" с целующимися девушками

Суд принял иск, оставив его “неподвижным” до 7 июня.

Октябрьский районный суд Северной столицы зарегистрировал иск прокурора, который потребовал запретить на территории страны рекламный ролик "Dolce&Gabbana" с целующимися девушками. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Своим рекламным роликом дом моды поддерживает организацию по предотвращению самоубийств среди представителей ЛГБТ "The Trevor Project". Публикация в социальной сети Instagram сопровождается подписью: "Любовь есть любовь".

Однако прокурор так не думает. Он посчитал, что данный ролик противоречит семейным ценностям, а также пропагандирует гомосексуализм. Суд же принял иск, оставив его "неподвижным" до 7 июня.

Ранее мы писали, что полиция "посетила" отделения "Спид.Центра" Красовского из-за фильма про геев.

Фото: скриншот социальной сети Instagram