Прокуратура требует залатать выбоины на дорогах Пушкинского района

Величина повреждений превышает все нормы, установленные ГОСТ.

В Пушкинском районе Петербурга прокуратура провела проверку дорог после того, как ОАО "Автодор СПб" закончило работы по их содержанию. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры во время проверки качества дорог нашли пробоины и просадки на улицах Новодеревенской, Саперной, Березовой, Госпитальной, Конюшенной, Александра Матросова, пересечении улиц Мичурина и Гуммолосаровской, на Ям-Ижорском шоссе. Величина повреждений превышает все нормы, установленные ГОСТ.

Помимо этого, недочеты были найдены на Петербургском и Павловском Шоссе, на Витебском проспекте, Главной улице и на пересечении улиц Ломоносова и Кедринской.

Прокуратура потребовала ОАО "Автодор СПб" устранить все нарушения.

Ранее на Piter.TV: Петербургская ГАТИ не согласовала ремонт 36 дорог.

Фото: Piter.TV