Петербургская ГАТИ не согласовала ремонт 36 дорог 

Однако, 80 участков Северной столицы все же отремонтируют.

В пятницу, 12 апреля, стало известно о том, что в Петербурге ГАТИ не согласовала ремонт 36 дорог. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, ремонт дорог не состоится на проспекте Большевиков из-за того, что с 01 мая этого года по 15 октября 2020 года на этом участке ведется реконструкция инженерных сетей. По этой же причине Тележная улица останется без нового асфальта.

Кроме того, в список попали такие участки, как улицу Даля, улица Вокзальная в Зеленогорске, улица Кипренского в Петергофе. Также временно без ремонта остется улица Типанова, где все еще идет ремонт инженерных сетей, а на улице Двинской запланированы работы газовщиков.

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