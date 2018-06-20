Она направлена на контроль гидов-экскурсоводов, отели, туроператоров, а также предприятия в сфере питания и транспорта.

В Петербурге создадут систему контроля качества туристских услуг. Об этом сообщили в администрации города.

Подобная программа будет направлена на контроль гидов-экскурсоводов, отели, туроператоров, а также предприятия в сфере питания и транспорта.

С каждым годом Санкт-Петербург принимает все больше гостей из самых разных стран мира. Мы не можем ждать, мы должны действовать. Приезжая в Петербург гости должны быть уверены: их отдых организуют на качественном уровне ответственные предприятия отметил вице-губернатор Олег Марков

Власти города планируют взаимодействовать с представителями туристических услуг на добровольном начале. Так, стимулом к повышению качества услуг станет ежегодная отраслевая премия "Марка качества Visit Petersburg".

По словам Маркова, до конца мая будет введен в работу информационный портал, на котором туристские организации будут знакомиться с положениями об оценке качества услуг и премировании.

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