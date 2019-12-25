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Суд закрыл хостел на Кронверкской улице после жалоб жителей и прокуратуры
Сегодня, 15:54
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nadezhda_sib

Суд закрыл хостел на Кронверкской улице после жалоб жителей и прокуратуры

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Хостел работал с нарушениями законодательства.

Суд закрыл хостел в Петроградском районе, на него жаловались жильцы многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Ведомство установило, что в доме по адресу Кронверкская улица, дома 29/37 не была оборудована противопожарная сигнализация, отсутствовали средства защиты, а также не было отдельного входа в помещение. При этом в здании осуществлялись гостиничные услуги.

Прокурор направил исковое заявление в суд об устранении выявленных нарушений, после чего деятельность хостела прекратили. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре города за 121 млн рублей продадут здание под гостиницу. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: прокуратура, хостел
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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