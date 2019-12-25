Суд закрыл хостел на Кронверкской улице после жалоб жителей и прокуратуры

Хостел работал с нарушениями законодательства.

Суд закрыл хостел в Петроградском районе, на него жаловались жильцы многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Ведомство установило, что в доме по адресу Кронверкская улица, дома 29/37 не была оборудована противопожарная сигнализация, отсутствовали средства защиты, а также не было отдельного входа в помещение. При этом в здании осуществлялись гостиничные услуги.

Прокурор направил исковое заявление в суд об устранении выявленных нарушений, после чего деятельность хостела прекратили.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре города за 121 млн рублей продадут здание под гостиницу.

Фото: pixabay.com