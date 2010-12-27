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Прокуратура Петербурге потребовала вернуть в казну более 6 млн рублей
Сегодня, 15:12
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nastya960

Прокуратура Петербурге потребовала вернуть в казну более 6 млн рублей

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Суд рассмотрел исковое заявление заместителя прокурора Петербурга Александра Чубыкина.

Прокуратура Кировского района вместе с районным судом рассмотрела исковое заявление заместителя прокурора Петербурга Александра Чубыкина. В своем заявлении заместитель прокурора заявил, что группа мошенников должна вернуть в городской бюджет более 6 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Октябрьский районный суд признал руководителя и главного бухгалтера ФГУК "ГМИР" и представителя ЗАО "СКК „Петербург"" виновными в похищении бюджетных средств в размере более 6 млн рублей.

С виновных уже взыскали указанную сумму, которая затем вернется в бюджет.

Ранее в Петербурге гендиректор закрыл фирму и задолжал работникам 140 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: бюджет, казна, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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