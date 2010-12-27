В Петербурге гендиректор закрыл фирму и задолжал работникам 140 тысяч рублей

В дело вмешалась прокуратура.

Ликвидируемое ООО "Лицом Плюс" не прошло проверку прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что уволенные работники не получили более 140 тысяч рублей по заработной плате.

Генеральный директор фирмы в конце августа уволил всех сотрудников и представил в налоговые органы решение о ликвидации. Однако, заплатили за работу далеко не всем. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений, задолженность погасили в полном объеме.

Ранее прокуратура Петербурга обвинила психиатра-нарколога во взяточничестве.

Фото: Piter.TV