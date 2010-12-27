  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге гендиректор закрыл фирму и задолжал работникам 140 тысяч рублей
Сегодня, 12:45
83
nastya960

В Петербурге гендиректор закрыл фирму и задолжал работникам 140 тысяч рублей

0 0

В дело вмешалась прокуратура.

Ликвидируемое ООО "Лицом Плюс" не прошло проверку прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что уволенные работники не получили более 140 тысяч рублей по заработной плате.

Генеральный директор фирмы в конце августа уволил всех сотрудников и представил в налоговые органы решение о ликвидации. Однако, заплатили за работу далеко не всем. Прокуратура внесла представление об устранении  нарушений, задолженность погасили в полном объеме.

Ранее прокуратура Петербурга обвинила психиатра-нарколога во взяточничестве.

Фото: Piter.TV

Теги: долг, покуратура, фирма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии