Прокуратура Петербурга обвинила психиатра-нарколога во взяточничестве

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга утвердила обвинение в отношении петербурженки, изобличенной в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
По данным следствия, врач психиатр-нарколог без осмотра внесла неверную информацию в акт медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчины. Перед этим она получила от него взятку в размере 20 тысяч рублей.
Уголовное дело направили на рассмотрение во Фрунзенский районный суд.
Прокуратуру возмутила халатность врачей в больнице Московского района.
Фото:pixabay
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