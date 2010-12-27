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Прокуратура Петербурга обвинила психиатра-нарколога во взяточничестве
Сегодня, 9:43
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nastya960

Прокуратура Петербурга обвинила психиатра-нарколога во взяточничестве

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Она без осмотра внесла неверную информацию в акт об алкогольном опьянении мужчины.

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга утвердила обвинение в отношении петербурженки, изобличенной в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, врач психиатр-нарколог  без осмотра внесла неверную информацию в акт медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчины. Перед этим она получила от него взятку в размере 20 тысяч рублей.

Уголовное дело направили на рассмотрение во Фрунзенский районный суд.  

Прокуратуру возмутила халатность врачей в больнице Московского района.

Фото:pixabay

Теги: нарколог, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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