Прокуратура Петербурга обвинила психиатра-нарколога во взяточничестве

Она без осмотра внесла неверную информацию в акт об алкогольном опьянении мужчины.

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга утвердила обвинение в отношении петербурженки, изобличенной в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, врач психиатр-нарколог без осмотра внесла неверную информацию в акт медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчины. Перед этим она получила от него взятку в размере 20 тысяч рублей.

Уголовное дело направили на рассмотрение во Фрунзенский районный суд.

Прокуратуру возмутила халатность врачей в больнице Московского района.

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