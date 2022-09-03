Прокуратура Петербурга и ККИ заставили предпринимателей убрать незаконную беседку

Прокуратура потребовала устранить нарушения земельного законодательств. На набережной была установлена незаконная беседка.

Прокуратура Невского района совместно с Комитетом по контролю за имуществом Петербурга провела проверку соблюдения требований земельного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, на Октябрьской набережной ООО самоуправно разместило деревянную беседку площадью 52,2 квадратных метра.

С целью устранения нарушений прокурор внес представление в адрес руководителя обрганизации, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, беседка демонтирована.

Ранее сообщалось, что Комитет по контролю за имуществом Петербурга борется с нелегальными летними кафе.

Фото: прокуратура Петербурга

