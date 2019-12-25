Отходы размещались здесь давно и не вывозились.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что прокуратура потребовала убрать незаконную свалку в Курортном районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Как оказалось, долгое время свалка располагалась в поселке Репино около дома 10 по Песочной улице. Неизвестные сбрасывали туда железобетонные конструкции, обрезки древесных материалов, хозяйственно-бытовые отходы и пластиковые емкости.

Выяснилсоь, что за соответствующей территорией должно наблюдать ГКУ "Жилищное агентство Курортного района". В итоге прокуратура внесла представление об устранении нарушений.

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Фото:прокуратура Петербурга