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Прокуратура потребовала убрать незаконную свалку в Курортном районе
Сегодня, 12:18
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IRINA_CHALKINA

Прокуратура потребовала убрать незаконную свалку в Курортном районе

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Отходы размещались здесь давно и не вывозились.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что прокуратура потребовала убрать незаконную свалку в Курортном районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Как оказалось, долгое время свалка располагалась в поселке Репино около дома 10 по Песочной улице. Неизвестные сбрасывали туда железобетонные конструкции, обрезки древесных материалов, хозяйственно-бытовые отходы и пластиковые емкости. 

Выяснилсоь, что за соответствующей территорией должно наблюдать ГКУ "Жилищное агентство Курортного района". В итоге прокуратура внесла представление об устранении нарушений.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продезинфицировали Балтийской вокзал.

Фото:прокуратура Петербурга

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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