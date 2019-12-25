Прокуратура потребовала сохранить комплекс построек Охтинского порохового завода

Он был построен во второй половине XIX века.

Прокуратура потребовала сохранить объект культурного наследия "Комплекс построек Охтинского порохового завода" в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Объекты располагаются на улице Коммуны на берегу реки Охты. Они были построены во второй половине XIX века. Ценность представляет водонапорная башня. Охтинский пороховой завод был старейшим предприятием Петербурга по производству порохов и взрывчатых веществ.

Прокуратура установила, что правообладатель объекта не следит за ним должным образом. Водонапорная башня и часть котельной с дымовой трубой загрязнены, штукатурка повреждена, краска частично слезла.

Представление в адрес генерального директора находится на рассмотрении.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что незаконно снесённый корпус исторического вокзала в Парголово должен быть восстановлен.

Фото: citywalls.ru