Незаконно снесённый корпус исторического вокзала в Парголово должен быть восстановлен

Также был зафиксирован самовольный ремонт в здании вокзала: заменены исторические окна и двери, чугунные радиаторы отопления, вместо мраморных подоконников – деревянные.

В декабре 2020 года КГИОП выявил демонтаж служебного корпуса, являющегося частью объекта культурного наследия регионального значения "Железнодорожная станция Парголово" на Вокзальной улице, 26. Также был зафиксирован самовольный ремонт в здании вокзала: заменены исторические окна и двери, чугунные радиаторы отопления, вместо мраморных подоконников – деревянные.

Распоряжением КГИОП в 2016 году утверждено охранное обязательство, в соответствии с которым ОАО "РЖД" было необходимо выполнить работы по сохранению объекта.

КГИОП направил исковое заявление в Арбитражный суд Москвы с просьбой обязать ОАО "РЖД" в течение 36 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу восстановить путём реставрации служебный корпус.

Данные требования судом удовлетворены.

Ранее стало известно, что скульптуры быков на Московском шоссе должны отреставрировать до 6 апреля 2023 года.

Фото: КГИОП