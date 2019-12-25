Прокуратура Петербурга добивается ремонта спортивной площадки в Петродворцовом районе

Петербургская прокуратура потребовала отремонтировать зону отдыха на побережье Финского залива в Петродворцовом районе города.

Прокуратура Петродворцового района провела проверку исполнения требований законодательства при реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в ходе благоустройства зоны отдыха на побережье Финского залива. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, что мероприятия по благоустройству общественной территории, расположенной южнее д. 15 по ул. Нижняя дорога, проводились на основании госконтракта, заключенного ГУЖА Петродворцового района с коммерческой организацией.

Однако прокурорская проверка показала, что различные элементы спортивного оборудования в зоне отдыха имеют элементы коррозии, а также не имеют различных элементов. Кроме этого, уничтожены саженцы дубов.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры района нарушения устранены в рамках гарантийных обязательств

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