Прокуратура потребовала отремонтировать электростанцию "Красный Октябрь"

Были выявлены разрушения фасада здания: утраты элементов кладки, трещины, сколы, а также обнажившаяся кирпичная поверхность.

Прокуратура Невского района провела проверку состояния объекта культурного наследия "Красный Октябрь" в Петербурге. В ней участвовали специалисты комитета по охране памятников истории и культуры города, о чем сообщила пресс-служба прокуратуры 25 декабря.

Были выявлены разрушения фасада здания: утраты элементов кладки, трещины, сколы, а также обнажившаяся кирпичная поверхность. На поверхности объекта обнаружены растения, которые не характерны для данного места. Помимо этого, на здании присутствуют следы загрязнения и потеря краски.

Прокуратура направила письмо руководству организации, владеющего памятником, с просьбой устранить выявленные нарушения. Вопрос находится на рассмотрении.

Строительство электростанции "Красный Октябрь" началось в 1913 году, но было прервано из-за Первой мировой войны и революции. Работы возобновились в 1920 году в рамках проекта ГОЭЛРО. Станция переживала бомбардировки во время Второй мировой войны, а в 1942 году увеличивала свою мощность, что позволило начать трамвайное сообщение. Электростанция перестала работать в 2010 году, а в 2023 году рассматривался проект её превращения в культурный кластер с гостиницей. В 2023 году объект получил статус памятника архитектуры регионального значения.

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Фото: citywalls.ru