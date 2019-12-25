Прокуратура потребовала отменить штраф хоспису "Дом с маяком"

Протест надзорного органа рассмотрят 14 декабря.

Генеральная прокуратура потребовала отменить штраф в 200 тысяч рублей хоспису "Дом с маяком" и прекратить дело. Об этом пишет "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что при рассмотрении дела были допущены существенные нарушения. Зюзюкинский межрайонный прокурор внёс протест на решение районного суда.

С требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства. цитата из пресс-релиза Генеральной прокуратуры

Столичная прокуратура проверила законность судебного акта и заявила, что в деле отсутствует состав преступления.

Протест надзорного органа рассмотрят 14 декабря.

Ранее суд в Москве оштрафовал детский хоспис за нарушение оборота наркосодержащих препаратов.

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