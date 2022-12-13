Прокуратура Петербурга потребовала от коммунальщиков выплатить пенсионерке полмиллиона за падение на льду

Пострадавшая испытала сильную боль, прохожие вызвали скорую помощь. В больнице у женщины выявили ушибы и травмы различной степени тяжести.

Прокуратура Петербурга потребовала от коммунальщиков выплатить пенсионерке полмиллиона в качестве компенсации морального вреда за падение на льду. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 24 декабря 2022 года на тротуаре у дома 27 по проспекту Энергетиков, 65-летняя женщина поскользнулась на наледи и упала. Пострадавшая испытала сильную боль, прохожие вызвали скорую помощь. В больнице у женщины выявили ушибы и травмы различной степени тяжести.

Проверка прокуратуры показала, что падение пострадавшей произошло из-за ненадлежащей уборки тротуара от наледи АО "Автопарк № 7 Спецтранс".

Прокурор Красногвардейского района обратился в суд с иском о взыскании в ее пользу компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ранее несовершеннолетнему петербуржцу перевели 150 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре.

Видео: прокуратура Петербурга