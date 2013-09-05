Несовершеннолетнему петербуржцу перевели 150 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре

У пострадавшего был диагностирован перелом наружной лодыжки.

В Петербурге пользу ребенка перечислено 150 тысяч рублей за падение на гололёде. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что 16 января 2022 года при подходе к зданию СПб ГБУ "ЦКиД "Кировец" ребёнок поскользнулся и упал на тротуаре. У пострадавшего был диагностирован перелом наружной лодыжки.

Проверка показала, что получение травмы стало возможным в результате ненадлежащей уборки территории ответственной организацией. Прокуратура района предъявила исковое заявление в суд о компенсации причиненного морального вреда.

В ходе рассмотрения иска стороны достигли мирового соглашения, которое утверждено Кировским районным судом. В счет компенсации морального вреда ответчик в добровольном порядке перечислил семье пострадавшего ребёнка 150 тысяч рублей.

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