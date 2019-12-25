Прокуратура потребовала оплатить ребенку-инвалиду возможность слышать.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку по обращению опекуна ребенка-инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, опекун несовершеннолетнего за свой счет приобрела части для слухового аппарата для ребенка-инвалида. Женщина самостоятельно купила 300 батареек на общую сумму свыше 10 тысяч рублей.

После чего опекун обратилась в отделение пенсионного Фонда России по Петербургу с заявлением о компенсации расходов, однако в выплате ей необоснованно отказано.

Прокурор Пушкинского района направил в суд иск об обязании отделения пенсионного Фонда компенсировать расходы на приобретение комплектующих частей речевого процессора кохлеарного импланта. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга встала на защиту петербуржца, которому обезобразили лицо.

Фото: Piter.TV