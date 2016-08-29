Прокуратура Петербурга встала на защиту петербуржца, которому обезобразили лицо

Прокуратура направила в суд уголовное дело о неизгладимом обезображивании лица.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение в отношении ранее не судимого местного жителя. Он обвиняется по пункту "з" части 2 стасти 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия), части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, обвиняемый в апреле 2022 года у дома на проспекте Маршала Жукова ударил потерпевшего кулаком по лицу, после чего выстрелил из травматического пистолета ему в лицо, причинив потерпевшему обезображивание лица.

После чего, сопровождая действия угрозой убийством, направил пистолет в сторону потерпевшего и его знакомой.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.

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Фото: Piter.TV

