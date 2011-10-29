Прокуратура Петербурга защищает права школьников без учебников

Прокуратура потребовала обеспечить школьников учебниками.

Прокуратура Выборгского района провела проверку исполнения федерального законодательства об образовании в части обеспечения школьников бесплатными учебниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, 150 учащимся 7 классов одной из крупнейших школ не выданы учебники по математике.

Прокурор района директору школы внес представление с требованием принять меры к обеспечению учреждения учебниками. Акт реагирования в настоящее время находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что на Петергофском шоссе до 2026 года возведут школу за 3 млрд рублей.

Фото: Piter.TV