Прокуратура Петербурга добилась от муниципалитета установки освещения на детской площадке

Прокуратура потребовала обеспечить надлежащее освещение детской площадки.

Прокуратура Невского района по обращению местных жителей провела проверку соблюдения законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, на территории детской площадки во дворе одного из домов на улице Дыбенко отсутствует надлежащее освещение.

Прокуратура района внесла представление в адрес главы администрации МО № 54, в ходе рассмотрения которого принимаются меры к установке дополнительного освещения на детской площадке.

Ранее сообщалось, что в Матвеевском саду установили 59 новых фонарей.

Фото: Piter.TV