Прокуратура Петербурга добилась от муниципалитета установки освещения на детской площадке

Прокуратура Невского района по обращению местных жителей провела проверку соблюдения законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, на территории детской площадки во дворе одного из домов на улице Дыбенко отсутствует надлежащее освещение.
Прокуратура района внесла представление в адрес главы администрации МО № 54, в ходе рассмотрения которого принимаются меры к установке дополнительного освещения на детской площадке.
Ранее сообщалось, что в Матвеевском саду установили 59 новых фонарей.
Фото: Piter.TV
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