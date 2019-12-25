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Прокуратура Петербурга добилась от муниципалитета установки освещения на детской площадке
Сегодня, 11:31
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга добилась от муниципалитета установки освещения на детской площадке

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Прокуратура потребовала обеспечить надлежащее освещение детской площадки.

Прокуратура Невского района по обращению местных жителей провела проверку соблюдения законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, на территории детской площадки во дворе одного из домов на улице Дыбенко отсутствует надлежащее освещение.

Прокуратура района внесла представление в адрес главы администрации МО № 54, в ходе рассмотрения которого принимаются меры к установке дополнительного освещения на детской площадке.

Ранее сообщалось, что в Матвеевском саду установили 59 новых фонарей.

Фото: Piter.TV

Теги: детская площадка, освещение, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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