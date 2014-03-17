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Прокуратура Петербурга добилась улучшения качества воды в Ломоносове
Сегодня, 11:38
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Прокуратура Петербурга добилась улучшения качества воды в Ломоносове

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Прокуратура потребовала обеспечить надлежащее качество питьевой воды.

Прокуратура Петродворцового района по обращению местных жителей провела проверку исполнения законодательства при организации водоснабжения населения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, по результатам лабораторных исследований питьевая вода в Ломоносове на Михайловской, 51 не соответствует санитарно-химическому показателю по жесткости.

Прокуратура района направила в суд иск в защиту прав местных жителей о понуждении ООО "Управляющая компания "Атмосфера" обеспечить качество питьевой воды, поставляемой в жилой дом. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены.

Ранее сообщалось, что в Петербурге после приема горячей ванны умерла 95-летняя жещина-ветеран.

Фото: pxhere
 

Теги: вода, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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