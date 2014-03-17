Прокуратура Петербурга добилась улучшения качества воды в Ломоносове

Прокуратура Петродворцового района по обращению местных жителей провела проверку исполнения законодательства при организации водоснабжения населения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, по результатам лабораторных исследований питьевая вода в Ломоносове на Михайловской, 51 не соответствует санитарно-химическому показателю по жесткости.
Прокуратура района направила в суд иск в защиту прав местных жителей о понуждении ООО "Управляющая компания "Атмосфера" обеспечить качество питьевой воды, поставляемой в жилой дом. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены.
Ранее сообщалось, что в Петербурге после приема горячей ванны умерла 95-летняя жещина-ветеран.
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