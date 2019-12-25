В Петербурге после приема горячей ванны умерла 95-летняя жещина-ветеран

Пожилая 95-летняя женщина хотела принять ванну, однако вода оказалась слишком горячей.

Ветеран Великой Отечественной войны скончалась в больнице после приема ванны в собственной квартире в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Пожилая 95-летняя женщина хотела принять ванну, однако вода оказалась слишком горячей. Из-за солидного возраста самостоятельно выбраться она не смогла.

Неизвестно, сколько времени пенсионерка была в кипятке, но к приезду скорой она ещё была жива. Врачи зафиксировали у нее ожоги от 18 до 36% конечностей и туловища. Сама женщина находилась в шоковом состоянии. Спасти пострадавшую не удалось.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге врачи два месяца пытались спасти пенсионерку, получившую ожоги в ванне с кипятком.

Фото: Piter.tv