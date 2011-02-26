Прокуратура Москвы намерена ликвидировать ФБК* и штабы Навального

Прокуратура Москвы предоставила суду данные, согласно которым "Фонд борьбы с коррупцией"* (организация внесена в перечень Минюста как иностранный агент) должен быть ликвидирован, а его деятельность запрещена на территории РФ. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Также заявляется о запрете деятельность штабов Навального и "Фонда защиты прав граждан"* (организация внесена в перечень Минюста как иностранный агент).
Эти организации действуют в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России.
из сообщения прокуратуры Москвы
Иски по делу признания организаций экстремистскими Московский городской суд рассмотрит 26 апреля. Напомним, что заседания будут проходить в закрытом режиме.
Ранее Меркель призвала предоставить медицинскую помощь Навальному.
Фото: pixabay.com
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