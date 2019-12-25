Прокуратура помогла вернуть квартиру бывшей узнице фашизма

Без жилья пенсионерку оставила мошенница.

Петербургская прокуратура помогла вернуть квартиру 94-летней пенсионерке, бывшей несовершеннолетней узнице фашизма. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пожилая женщина стала жертвой мошенницы.

Как выяснилось, злоумышленница убедила почтенную старушку заключить с ней договор купли-продажи квартиры на улице Бабушкина, где пенсионерка жила уже 14 лет. Проверка показала, что пожилая женщина не могла правильно воспринимать последствия сделки в силу возраста, а также не получила денег за продажу квартиру. Сама пенсионерка не собиралась продавать единственное жилье.

Прокуратура обратилась с иском в суд, заключенный мошенницей договор попросили признать недействительным. Суд удовлетворил требования прокурора.

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