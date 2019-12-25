Прокуратура помогла сотрудникам петербургской компании получить невыплаченный миллион рублей зарплат

Начальство задолжало деньги семи работникам.

Прокуратура Приморского района Петербурга помогла работникам ООО "Свид-Мобиль" получить задержанные зарплаты общей суммой один миллион рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, организация задолжала деньги семи своим сотрудникам, в том числе, уволенным. В адрес гендиректора компании внесли представление об устранении нарушения трудового законодательства, после чего перед работниками погасили крупный долг.

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