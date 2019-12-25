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Прокуратура помогла сотрудникам петербургской компании получить невыплаченный миллион рублей зарплат
Сегодня, 8:49
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himif

Прокуратура помогла сотрудникам петербургской компании получить невыплаченный миллион рублей зарплат

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Начальство задолжало деньги семи работникам.

Прокуратура Приморского района Петербурга помогла работникам ООО "Свид-Мобиль" получить задержанные зарплаты общей суммой один миллион рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, организация задолжала деньги семи своим сотрудникам, в том числе, уволенным. В адрес гендиректора компании внесли представление об устранении нарушения трудового законодательства, после чего перед работниками погасили крупный долг.

Также мы рассказывали, что петербуржец отсудил у компании Nero деньги за неполученные программы.

Фото: pixabay

Теги: долг, зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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