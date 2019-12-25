Петербуржец отсудил у компании Nero деньги за неполученные программы

За продукты компании мужчина заплатил более 17 тысяч рублей.

Московский районный суд Петербурга встал на сторону петербуржца Дмитрия Волкова в его конфликте с компанией Nero AG. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина понес несправедливые расходы по вине компании.

По словам мужчины, он заказал на сайте Nero пакет программ для работы с мультимедиа, шесть новейших полных версий и USB-накопитель. За все продукты петербуржец заплатил 17 619 рублей, но так ничего и не получил и решил отказаться от товара. В адрес продавца отправилась претензия о возврате денег, компенсации морального вреда и понесенных расходов, но мужчине вернули только стоимость продуктов компании.

В суде горожанин попросил взыскать с организации расходы на получение помощи юриста и нотариуса, моральный вред в общей сумме свыше 96 тысяч рублей. Инстанция взыскала в пользу Волкова 56 300 тысяч рублей за юридические расходы и 10 тысяч за моральный вред. Компания Nero сможет подать заявление об отмене заочного решения.

Ранее мы рассказывали, как петербуржцу выплатили моральную компенсацию за некачественную медпомощь.

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