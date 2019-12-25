  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура помогла работнице стройкомпании получить задержанную зарплату
Сегодня, 11:57
82
himif

Прокуратура помогла работнице стройкомпании получить задержанную зарплату

0 0

При увольнении женщина поняла, что ей не выплатили еще 67 тысяч рублей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга помогла местной жительнице получить задержанную зарплату. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, работодатель женщины, трудящейся в ООО "Строй-Мастер", выплачивал зарплату реже каждой половины месяца. Окончательный расчет при увольнении женщины оказался в минусе: 67 тысяч рублей начальник задолжал. В адрес руководителя организации внесли представление, после чего петербурженка получила обещанные деньги.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец загремел в больницу после неудачного ограбления аптеки.

Фото: pixabay

Теги: зарплата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии