Прокуратура помогла работнице стройкомпании получить задержанную зарплату

При увольнении женщина поняла, что ей не выплатили еще 67 тысяч рублей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга помогла местной жительнице получить задержанную зарплату. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, работодатель женщины, трудящейся в ООО "Строй-Мастер", выплачивал зарплату реже каждой половины месяца. Окончательный расчет при увольнении женщины оказался в минусе: 67 тысяч рублей начальник задолжал. В адрес руководителя организации внесли представление, после чего петербурженка получила обещанные деньги.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец загремел в больницу после неудачного ограбления аптеки.

Фото: pixabay