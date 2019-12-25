Петербуржец загремел в больницу после неудачного ограбления аптеки

Вечером 18 октября в одну из больниц Петербурга доставили 24-летнего молодого человека, который пытался ограбить аптеку на Советском проспекте в поселке Усть-Славянка. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Злоумышленник ворвался в помещение аптеки около 19:10. Он поставил на стойку пакет и потребовал отдать ему деньги из кассы, иначе произойдет взрыв.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали подозреваемого. Однако вместо отдела полиции его доставили в больницу. У грабителя обнаружили отравление неизвестным веществом.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Piter.TV
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