Появились фото и видео с места кражи сейфа в Новом Девяткино

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Всеволожском районе Ленинградской области из помещения торгового комплекса пропал сейф. Полиция разыскивает троих неизвестных, которые его похитили. Об этом накануне рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В распоряжении Piter.tv оказались фото и видео с места происшествия.

Охранник ТК позже пояснил, что сначала в павильоне одного из магазинов в комплексе сработала охранная сигнализация. У пожарного выхода из магазина сотрудник увидел троих неизвестных в масках – держали в руках сумку и металлические монтировки. Злоумышленники вышли из комплекса и скрылись на автомобиле "Вольво".

Днем позже на Пулковской улице инспекторы ДПС остановили тот самый "Вольво" с 38-летней женщиной за рулем и передали автомобилистку полицейским. Она объяснила, что приобрела иномарку у своей родственницы и не давала никому ездить на машине.

Полиция разыскивает грабителей и устанавливает сумму ущерба, нанесенного торговому комплексу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 19 "резиновых" квартир с мигрантами. Одна из квартир и вовсе незаконно использовалась как хостел.

Фото, видео: Piter.tv