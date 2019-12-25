Полиция ищет похитителей сейфа из ТК в Новом Девяткино

Трое в масках разбили дверь пожарного выхода и пробрались внутрь комплекса.

Поздним вечером 15 октября в полицию Петербурга поступило сообщение об ограблении в торговом комплексе на Главной улице в поселке Новое Девяткино. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, трое неизвестных разбили стекло двери пожарного выхода и похитили из помещения сейф с деньгами.

Охранник ТК пояснил, что сначала в павильоне одного из магазинов в комплексе сработала охранная сигнализация. У пожарного выхода из магазина сотрудник увидел троих неизвестных в масках: грабители держали в руках сумку и металлические монтировки. Злоумышленники вышли из ТК и скрылись на автомобиле "Вольво".

Днем позже на Пулковской улице инспекторы ДПС остановили тот самый "Вольво" с 38-летней женщиной за рулем и передали автомобилистку полицейским. Женщина объяснила, что приобрела иномарку у своей родственницы и не давала никому ездить на машине. Полиция разыскивает грабителей и устанавливает сумму ущерба, нанесенного торговому комплексу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что водитель автобуса до самолета в Пулково похитил женскую сумку.

Фото: pixabay