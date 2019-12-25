Прокуратура помогла двум петербуржцам получить работу

В компании оставалось два вакантных места по невыполненной квоте.

Прокуратура Выборгского района Петербурга помогла двум горожанам найти работу в ЗАО "Трибуна". Как рассказали в пресс-службе ведомства, организация не приняла людей на два вакантных места.

Известно, что в организации, расположенной на проспекте Художников, было выделено три рабочих места в счет квоты. Квоту компания, однако, не выполнила, поскольку фактически трудоустроила лишь одного человека из трех.

Прокуратура внесла гендиректору организации представление об устранении нарушений. После этого еще двое горожан успешно заняли рабочие места в этой компании.

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