Прокуратура помогла вернуть работу глухонемой петербурженке, обманутой работодателем

Начальник незаконно уволил женщину.

Прокуратура Фрунзенского района помогла глухонемой местной жительнице, инвалиду второй группы, добиться справедливости. Как рассказали в пресс-службе ведомства, женщину обманул ее работодатель и незаконно уволил.

Установлено, что начальник ввел сотрудницу в заблуждение и заявил, что их трудовые отношения прекращаются по причине сокращения штата. Женщина, убежденная в расторжении трудового договора, не вышла на работу на следующий день, и работодатель этим воспользовался. Начальник оформил прогул и уволил женщину по дисциплинарной статье.

Прокуратура направила в суд иск в защиту прав незаконно уволенной работницы, суд поддержал ведомство и постановил взыскать с организации свыше 250 тысяч рублей. Кроме того, петербурженку восстановили в должности.

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