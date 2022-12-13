Прокуратура показала запись ДТП с грузовиком и мотоциклом на МКАД

Мотоциклист оказался в больнице после аварии.

Водитель автомобиля ГАЗ столкнулся с мотоциклом на 87-м километре МКАД (Московской кольцевой автомобильной дороге). Соответствующее заявление сделали представители региональной прокуратуры. Они опубликовали запись с автомобильной аварией в собственных социальных сетях. Известно, что инцидент зафиксирован утром 20 мая. В кадре показано, что большегрузный транспорт пытался перестроиться в крайнюю левую полосу движения, но врезается в мотоцикл. Далее пострадавшее средство отлетело в ограду. Его водитель упал на проезжую часть, но остальным участникам дорожного двмижения удалось вовремя остановиться и не наехать на человека. В настоящее время прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП. Водитель мотоцикла госпитализирован в травмами.

На Тверской улице автомобилист совершил наезд на 12-летнего мальчика.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы