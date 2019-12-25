Прокуратура петербургского метро помогла строителям получить задержанную летом зарплату

Более 2 миллиона рублей гендиректор ООО "СМУ № 20" выплатил после суда.

Прокуратура петербургского метрополитена помогла строителям метро получить свои задержанные летом зарплаты. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ООО "СМУ № 20" не выплатило 190 работникам деньги в минувших июле и августе.

В отношении гендиректора организации возбудили административное дело о невыплате в срок зарплаты. Отмечается, что начальство компании и ранее привлекалось к ответственности за аналогичное правонарушение. Суд признал гендиректора виновным в задержанной зарплате и назначил ему штраф в 20 тысяч рублей. Более 2 миллиона рублей руководитель выплатил работникам после суда, за погашением остатка долга проследит прокуратура.

Ранее мы сообщали, что Петербург выделит на строительство "оранжевой" ветки еще 800 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV