Петербургская прокуратура отсудила 100 тысяч рублей за скользкие ступеньки

Прокуратура Василеостровского района провела проверку по обращению пенсионера, получившего травму в результате падения на гололеде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в феврале этого года мужчина упал на ступеньках у входа на станцию "Василеостровская" из-за наледи.
В результате падения мужчина повредил руку и сломал палец.
Выступая в защиту прав петербуржца, прокурор Василеостровского района обратился в суд с иском о взыскании в его пользу компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.
Ранее сообщалось, что петербуржцу оторвало палец, когда он качал дочь на качелях.
Видео: прокуратура Петербурга
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