Петербургская прокуратура отсудила 100 тысяч рублей за скользкие ступеньки

Прокуратура Петербурга провела проверку по факту падения на скользких ступеньках. Ведомству удалось отсудить 100 тысяч рублей.

Прокуратура Василеостровского района провела проверку по обращению пенсионера, получившего травму в результате падения на гололеде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в феврале этого года мужчина упал на ступеньках у входа на станцию "Василеостровская" из-за наледи.

В результате падения мужчина повредил руку и сломал палец.

Выступая в защиту прав петербуржца, прокурор Василеостровского района обратился в суд с иском о взыскании в его пользу компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что петербуржцу оторвало палец, когда он качал дочь на качелях.

Видео: прокуратура Петербурга

