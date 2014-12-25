Петербуржцу оторвало палец, когда он качал дочь на качелях

Мужчина хочет подать в суд на организацию, которая обслуживает площадку, чтобы взыскать 1 млн рублей компенсации за снижение доходов на больничном, предстоящее протезирование и моральный ущерб.

Петербуржец лишился безымянного пальца, когда качал дочь на качели на детской площадке. Всё произошло во дворе дома № 50 на улице Малой Балканской, сообщил 47news.

Вечером 23 июля 45-летний петербуржец качал 9-летнюю дочь на круглой плетеной качели. Рядом также находились жена и трехлетний сын. В какой-то момент металлическое крепление зацепилось за обручальное кольцо мужчины и оторвало палец.

Мужчина бросился домой, чтобы положить в лёд оторванный палец. Скорая приехала через 20 минут, а на операцию пострадавший попал через два часа после травмы. Медики сообщили, что пришить палец не выйдет, так как повреждены сосуды и восстановить кровообращение невозможно. Поставить протез будет можно только через полгода, рассказал петербуржец после обращения к медикам.

Мужчина хочет подать в суд на организацию, которая обслуживает площадку, чтобы взыскать 1 млн рублей компенсации за снижение доходов на больничном, предстоящее протезирование и моральный ущерб.

Качели на площадке заменили 28 июля.

Недавно хирурги Педиатрического университета спасли 16-летнюю школьницу из Северной столицы, которая чуть не лишилась руки после неудачной попытки перелезть через забор. В итоге девочке пришлось ампутировать палец.

Фото: 47news