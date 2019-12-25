Петербургской школьнице ампутировали палец после неудачной попытки перелезть через забор

Благодаря хириургам девочка не лишилась всей руки.

Хирурги Педиатрического университета спасли 16-летнюю школьницу из Северной столицы, которая чуть не лишилась руки после неудачной попытки перелезть через забор. В итоге девочке пришлось ампутировать палец. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Как выяснилось,30 июля подросток решила перелезть через забор, но по неосторожности зацепилась за него кольцом, что и привело к ужасным последствиям. Операция по травматической ампутации безымянного пальца правой кисти длилась более 4-ёх часов. С пациенткой работали врачи в круглосуточном детском отделении микрохирургии.

Операция осложнилась тем, что школьница повредила не только сосуды, но также кости, нервы и мягкие ткани. К счастью, руку пострадавшей ампутировать не пришлось.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)