Прокуратура обжаловала УДО бывшему главе ФСИН Реймеру

Теперь он опять отправится в колонию

Прокуратура Калининградской области обжаловала УДО бывшему главе ФСИН Александру Реймеру. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Теперь до рассмотрения жалобы Александр Реймер будет находиться в колонии.

Напомним, экс-главу ФСИН арестовали в марте 2015 года. Его обвинили в хищении средств, выделенных на закупку электронных браслетов для домашних арестов. В 2017 году Реймера приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу 800 тысяч рублей. Позже штраф отменили.

Решение дать Реймеру условно-досрочное суд вынес 25 февраля.