Прокуратура Петербурга выявила нарушения дорожного покрытия у магазина на Таллинском шоссе

Петербургская прокуратура проверила наличие нарушений на Таллинском шоссе. На дороге была нарушена целостность покрытия.

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, на дороге, прилегающей к ООО "Лента", расположенному на Таллинском шоссе, имелись выбоины, а также нарушения целостности конструкций дорожных неровностей.

Прокуратура района внесла представление генеральному директору организации, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, произведена замена искусственных дорожных неровностей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занялась делом о подмене ключей во время тест-драйва автомобиля

Фото: прокуратура Петербурга