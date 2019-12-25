Прокуратура Петербурга занялась делом о подмене ключей во время тест-драйва автомобиля

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении петербуржца, который во время тест-драйва автомобиля подменил ключи.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя. Он обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере), части 2 статьи 326 УК РФ (использование заведомо подложного государственного знака транспортного средства в целях совершения преступления и его сокрытия). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным следствия, в июле прошлого года обвиняемый притворился покупателем автомобиля и договорился о тест-драйве, а в это время подменил ключи.

Похищенные иномарки фигуранты перегнали в Ленинградскую область, где установили на них подложные номерные знаки.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Выборгский районный суд.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга поддержала государственное обвинение в отношении хулигана в троллейбусе

Фото: Piter.TV

