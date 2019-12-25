Прокуратура Петербурга поддержала государственное обвинение в отношении хулигана в троллейбусе

Петербургская прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении мужчины по делу о хулиганстве в троллейбусе.

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении хулигана Он признан виновным по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте и в иных общественных местах). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в марте обвиняемый ехал в троллейбусе. Вдруг он начал ударять ногой по двери, а когда вышел на остановке, разбил зеркало заднего вида.

Действиями подсудимого причинен ущерб ООО "Горэлектротранс" на сумму около 2 тысяч рублей. Суд назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Ранее сообщалось, что маршруты двух автобусов в Петербурге изменятся с 31 июля

Фото: Piter.TV