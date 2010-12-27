Прокуратора Кировского района проверила состояние "Петровского колледжа" на Балтийской улице

В здании нашли нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия.

В здании "Петровского колледжа" на Балтийской улице, 35 прошла проверка соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия. Оказалось, что домовые фасады грязные и разрушенные, а камеры видеонаблюдения и наружные блоки кондиционеров установлены без специального согласования. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Проверку организовали прокуратура Кировского района и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

В результате в адрес руководителя колледжа возбудили уголовное дело, а все нарушения обязали устранить. Реставрационные работы проконтролирует районная прокуратура.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге горел магазин "Магнит" на Богословской улице.

Фото: petrocollegeofficial / Instagram