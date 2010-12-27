Прокуратура обнаружила свалку на территории завода в Сестрорецке

Прокуратура направила материалы проверки в Роспотребнадзор.

В Курортном районе Петербурга ПАО "Сестрорецкий инструментальный завод" устроил свалку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

На земле валяются деревянные поддоны, бой бетона, бой кирпича, асфальта, автомобильные шины и другой строительный мусор. По итогам проверки прокуратура внесла в адрес генерального директора завода представление.

Также прокуратура направила материалы проверки в Роспотребнадзор и в Комитет по природопользованию.

Петербургский ЗакС предложил ужесточить штрафы за несанкционированные свалки.

Фото: Прокуратура Петербурга