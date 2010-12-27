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Прокуратура обнаружила свалку на территории завода в Сестрорецке
Сегодня, 13:16
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nastya960

Прокуратура обнаружила свалку на территории завода в Сестрорецке

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Прокуратура направила материалы проверки в Роспотребнадзор.

В Курортном районе Петербурга ПАО "Сестрорецкий инструментальный завод" устроил свалку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

На земле валяются деревянные поддоны, бой бетона, бой кирпича, асфальта, автомобильные шины и другой строительный мусор. По итогам проверки прокуратура внесла в адрес генерального директора завода представление.

Также прокуратура направила материалы проверки в Роспотребнадзор и в Комитет по природопользованию.

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Фото: Прокуратура Петербурга

Теги: завод, свалка, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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