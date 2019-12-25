Водители автобусов в Невском районе работали без масок

Организация должна будет устранить нарушения.

Прокуратура Невского района выявила нарушение среди водителей транспортных средств в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что ООО "Такси" не организовало контроль за обязательным использованием сотрудниками средств индивидуальной защиты органов дыхания. Перед выездом на маршрут водители находились без СИЗ, что могло поставить под угрозу здоровье граждан и работников перевозчика.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушения в адрес гендиректора организации.

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Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV